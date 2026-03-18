Conocido hotel en Providencia cambia de dueños: Pasará a tener nuevo nombre

18 mar. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

El conocido Hotel Providencia, ubicado en calle Francisco Noguera 146, cambió de dueño. El recinto pertenecía al grupo Hotelera Panamericana, ligado a la familia Meiss, que vendió la propiedad a un particular en un monto de 7,5 millones de dólares.

Sin embargo, el lugar mantendrá su rubro, ya que será administrado por la Hotelera Elite, que ya cuenta con varios establecimientos en Chile, como el Hilton Garden Inn del aeropuerto de Santiago, Hotel Spark de Antofagasta, Radisson Blu de Concón y Apart Hotel Elite en Santiago, según publicó DF.

¿Cómo se llamará el nuevo hotel?

La nueva administración comenzará a trabajar desde abril en el hotel, que pasará a llamarse Casa Spark Santiago.

La compañía no ha entregado detalles del funcionamiento del hotel ni tampoco si es que realizarán remodelaciones al recinto, pero destacaron que el lugar "tiene una oferta consolidada en el sector de Providencia, con una estratégica ubicación que mezcla la tranquilidad de lo residencial y la cercanía con todo el entorno comercial", comentó Francisco Nazer, gerente general de la Hotelera Elite.

En esa línea, Edgar Flores, bróker del Área de Hotel & Residences de Colliers, que estuvo a cargo de la transacción, aseguró que el mercado hotelero está mostrando "claros signos" de recuperación: "Hemos percibido un elevado interés por oportunidades atractivas de inversión en este rubro, sin dudas, 2026 será un año con bastante movimiento y exitosos cierres".

Hotel Providencia

El futuro del clan Meiss

La familia Meiss llegó a ser dueña de una docena de hoteles en todo Chile, sin embargo, en los últimos años ha vendido más de la mitad y actualmente solo administra cinco establecimientos.

También cuentan con la Estancia El Cuadro, ubicada en el sector Tapihue de Casablanca, Región de Valparaíso, que cuenta con un viñedo, un bosque nativo y un centro enoturístico con instalaciones para eventos.

No obstante, el fundo de 732 hectáreas está a la venta desde 2023 en un monto de 12 millones de dólares.

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