CPC tras reunirse con el ministro del Trabajo: "Abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de los feriados"

17 mar. 2026 - 13:51 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de reunirse con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirmó que el gremio busca que se eliminen los feriados irrenunciables.

Jiménez señaló que el tema se trató en el encuentro con el secretario de Estado, sin indicar cuál es la postura del Gobierno respecto al tema.

¿Qué dijo la CPC sobre los feriados irrenunciables?

Al ser consultada sobre si hay opciones de debatir que el Viernes Santo sea feriado irrenunciable, la presidenta de la CPC expuso que "ese es uno de los temas que se trató hoy día y la verdad es que a nosotros nos preocupa que haya feriados irrenunciables, ya sea porque son feriados o porque coinciden con períodos electorales".

La pregunta surgió luego de que el cardenal Fernando Chomalí llamara a no abrir el comercio este Viernes Santo, en una entrevista con 24 Horas, por lo que la líder de la organización empresarial descartó dar ese debate.

"Abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de los feriados"

Jiménez aseguró que los feriados irrenunciables generan "una merma muy importante, no sólo para la actividad del comercio, también para los colaboradores, y genera incentivos para que finalmente la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad".

"Nosotros, por el contrario, creemos que es importante mantener la libertad de emprendimiento. Los propios colaboradores muchas veces así lo requieren, porque son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones", aseguró.

"Por lo tanto, nosotros abogamos por que se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados, de aquellos que existen y no se sumen otros nuevos", agregó.

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