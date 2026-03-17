Se acerca el primer fin de semana largo del año: ¿Cuándo es Semana Santa en 2026?

17 mar. 2026 - 10:00 hrs.

El fin de semana largo por Semana Santa es uno de los momentos del año más esperados por las familias en Chile, ya que les permite aprovechar al máximo el descanso de sus días feriados y/o realizar actividades fuera de casa.

Tal como su nombre lo indica, esta conmemoración cristiana transcurre durante siete días seguidos, pero en la legislación nacional solo se reconocen dos festivos.

¿Cuándo es Semana Santa en Chile?

Si bien la tradición cristiana señala que se celebra del domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, en el país solo se reconoce al viernes 3 y sábado 4 de abril como festivo, según el calendario oficial.

Estos días corresponden al Viernes y Sábado Santo, respectivamente, y dan inicio al primer fin de semana largo del año. El trabajador tendrá derecho a descanso durante este día, pero el empleador podrá decidir si labora bajo acuerdo mutuo.

En este caso, se considerará como jornada extraordinaria y cada hora trabajada tendrá que pagarse con el recargo que establece la ley (50% de recargo por hora ordinaria). También podrá compensarlo con un día de descanso pactado o de feriado adicional.

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