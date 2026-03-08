Falta poco: Este será el primer fin de semana largo del año

08 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Falta un poco menos de un mes para que se vuelva a celebrar un feriado en Chile, puesto que el primero del año fue el 1 de enero y el próximo ocurrirá recién en abril.

Sin embargo, este festivo, que corresponde al de Semana Santa, será un fin de semana largo, ya que irá desde un viernes hasta un domingo, dejando así tres días de descanso (considerando que el sábado y domingo muchas personas no trabajan).

¿Cuándo será el primer fin de semana largo del 2026?

Según el calendario de días festivos, el próximo feriado en Chile será el viernes 3 de abril, cuando se conmemore el Viernes Santo, posteriormente el sábado 4, considerado Sábado Santo, y finalmente el domingo 5 como Domingo de Resurrección.

De este modo, la primera semana de abril tendrá el primer fin de semana largo del año y el segundo feriado del 2026.

Los feriados que quedan en 2026

Viernes 3 de abril - Semana Santa.

Sábado 4 de abril - Semana Santa.

Viernes 1 de mayo - Día del Trabajador ( irrenunciable ).

). Jueves 21 de mayo - Día de las Glorias Navales.

Domingo 21 de junio - Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 29 de junio - San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio - Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto - Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre - Día de la Independencia ( irrenunciable ).

). Sábado 19 de septiembre - Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable ).

). Lunes 12 de octubre - Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre - Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre - Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre - Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre - Navidad (irrenunciable).

