Feriados 2026 en Chile: ¿Cuándo es el próximo tras el fin de las vacaciones de verano?

Con marzo a la vuelta de la esquina, muchos ya comienzan a despedirse del calor, la playa y el descanso, y también de las vacaciones de verano.

Sin embargo, el 2026 trae varios feriados que permitirán hacer una pausa en la rutina. Los más próximos en el calendario son los de Semana Santa.

¿En qué días caerá Semana Santa en 2026?

La Semana Santa en 2026 se celebrará entre el domingo 29 de marzo, con el Domingo de Ramos, y el domingo 5 de abril, correspondiente al Domingo de Resurrección.

En Chile, el sitio web oficial del Gobierno indica que los feriados asociados a esta festividad serán el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el sábado 4 de abril (Sábado Santo).

No son feriados irrenunciables

Los feriados de Semana Santa no son irrenunciables. Esto significa que el comercio y algunos servicios pueden funcionar con normalidad, siempre respetando la normativa laboral vigente.

Al caer viernes y sábado, estas fechas darán paso al primer fin de semana largo del año.

