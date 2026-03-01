"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo": Trump afirma que 48 líderes iraníes murieron tras ataque de Estados Unidos

01 mar. 2026 - 14:08 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que 48 líderes iraníes murieron hasta ahora en la ofensiva contra la república islámica lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel.

"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", declaró Trump, citado en una entrevista con Fox News.

Irán confirmó la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, y de Alí Shamkhani, asesor cercano de Jamenei y que estaba al frente del Consejo Nacional de Defensa.

"Estamos haciendo nuestro trabajo no solo por nosotros, sino por el mundo entero. Y todo va adelantado al cronograma previsto", declaró Trump, según fue citado en una entrevista aparte con CNBC.

"Las cosas están evolucionando de una manera muy positiva en este momento", dijo el mandatario republicano.

Las entrevistas se realizaron antes de que las fuerzas armadas estadounidenses anunciaran sus primeras bajas en la guerra: tres militares no identificados muertos, cinco gravemente heridos y varios más con lesiones leves.

El comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) también anunció que Estados Unidos había hundido un buque de guerra iraní atracado en el golfo de Omán.

