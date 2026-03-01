Irán lanza nuevos ataques contra Israel y bases de Estados Unidos en Oriente Medio

01 mar. 2026 - 02:18 hrs.

¿Qué pasó?

Irán lanzó este domingo una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel, informó la prensa estatal, en represalia por el ataque masivo que mató al líder supremo Alí Jamenei.

En tanto, periodistas de la AFP oyeron nuevas explosiones en Manama y Doha, capitales de Baréin y Catar, respectivamente, así como en la ciudad emiratí de Dubái.

Entre los objetivos de la nueva ofensiva iraní se encuentran veintisiete bases estadounidenses en la región, así como el cuartel general del ejército israelí y un complejo industrial de defensa en Tel Aviv, informó la televisión estatal de la república islámica.

Muere Ayatolá Jamenei

Durante la noche de este sábado, la televisión estatal de Irán confirmó la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Fue en la tarde de esta jornada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Jamenei había sido asesinado en medio de las operaciones que realizaron Estados Unidos e Israel en el país islámico.

Un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas el domingo a las 05:00 locales el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de la república islámica que llevaba 36 años en el poder.

La televisión iraní no precisó en qué circunstancias murió Jamenei, de 86 años, ni mencionó los ataques israelíes y estadounidenses del sábado contra su residencia en Teherán. Se están emitiendo fotos e imágenes de archivo con una banda negra en la pantalla en señal de luto.

