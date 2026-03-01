Sergio Lagos y su separación con Nicole: "Tenemos una vida en común y la vamos a seguir teniendo"

01 mar. 2026 - 14:15 hrs.

Una de las parejas más emblemáticas que ha tenido el espectáculo nacional es la que conformaron por décadas Nicole junto a Sergio Lagos, pareja que quebró su vínculo después de casi 20 años.

La noticia de la ruptura se conoció hace varios días y ambos habían optado por guardar silencio. Hasta ahora. Esto porque el también músico, en el marco del lanzamiento del programa "Power Trío", que se transmite vía YouTube, abordó lo que fue su separación de la artista.

En ese sentido, y en conversación con Las Últimas Noticias, dijo que, a pesar de no mantener la relación amorosa con Nicole, el vínculo entre ambos sigue en pie.

"Solo te puedo decir lo que es. Con Denisse o Nicole somos amigos, compañeros, partners, padres. Compartimos una vida hermosa, llena de grandes momentos. Vamos a seguir compartiendo una vida hermosa y llena de otros futuros grandes momentos", afirmó.

"Estamos pasando un momento, estamos distanciados, pero seguimos siendo amigos. Tenemos una vida en común y la vamos a seguir teniendo", agregó.

Si bien ahora se mostró abierto a tocar el tema de su separación, hizo un llamado a respetar el proceso que tanto él como Nicole están atravesando.

"Yo les pido y agradezco mucho la deferencia y el respeto, porque esto es un espacio de la vida privada. Es cierto, ambos somos públicos, pero es muy necesario mantenerlo en un tono personal. Por lo menos, a mí me interesa mucho que sea una conversación familiar", sostuvo.

