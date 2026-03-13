¿Cuándo será el próximo feriado irrenunciable del año?

13 mar. 2026 - 20:00 hrs.

La Dirección del Trabajo contempla algunos feriados irrenunciables, definidos como los "intocables" del año. La legislación del país establece un total de cinco.

Se trata de jornadas que obligan al descanso y donde solo se permiten los servicios esenciales, de entretenimiento o que sean atendidos por sus propios dueños.

Todos los demás negocios que no estén relacionados con alguno de estos sectores deberán cerrar con obligatoriedad.

El próximo feriado irrenunciable del año 2026

Tras haber pasado el 1 de enero, que marca el inicio del año y es el primer feriado irrenunciable, aún restan otros cuatro para el disfrute de la población.

De acuerdo con el portal Feriados.cl, la próxima jornada de este tipo será el 1 de mayo, Día Nacional del Trabajo. Posee un carácter de tipo civil y está respaldada por la Ley 19.973 del Código del Trabajo.

Los demás feriados irrenunciables del año serán:

Viernes, 18 de Septiembre : Independencia Nacional

: Independencia Nacional Sábado, 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército

: Día de las Glorias del Ejército Viernes, 25 de Diciembre: Navidad.

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