Este es el puntaje de corte para estudiar Medicina en la Universidad de Chile

28 abr. 2026 - 20:00 hrs.

La Universidad de Chile (UChile) pone a disposición en su página web cuáles son los puntajes de corte estimados para estudiar Medicina, según los resultados obtenidos en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Según la institución educativa con más de 180 años de historia, “los puntajes ponderados de admisión que se señalan sólo son referenciales, ya que pueden variar los elementos que los constituyen entre cada año”.

También cabe destacar que estas calificaciones corresponden al Proceso de Admisión 2026, en la escala utilizada para dicho proceso, que fue de 100 a 1.000 puntos (de acuerdo con lo correspondiente al nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior).

Puntaje de corte para Medicina en la UChile

Para ser admitido en la carrera de Medicina dictada por la UChile se necesita un puntaje de corte de 931,15. La calificación es notoriamente más baja en otras carreras de la misma Facultad de Medicina:

Enfermería : 781,4

: 781,4 Fonoaudiología : 639,3

: 639,3 Kinesiología : 766

: 766 Nutrición y dietética : 700,3

: 700,3 Obstetricia y Puericultura : 758,35

: 758,35 Tecnología Médica : 758,35

: 758,35 Terapia ocupacional: 693,8

Incluso, Medicina resalta por ser la carrera donde el puntaje de corte es el más alto de toda la universidad. Es seguida por Estudios Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con 869,15.

En tercer lugar se encuentra la carrera de Psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales, con una calificación de 851,2. Como cuarto lugar destaca Derecho, de la Facultad de Derecho, cuyo puntaje es de 869,15.

¿Cuándo abren las inscripciones para el PAES regular?

Según la Subsecretaría de Educación Superior, el proceso de inscripciones para rendición de la PAES regular 2026 se abrirá el próximo 1 de junio y se extenderá hasta el 22 de julio de 2026.

Respecto al período de rendición, será tanto el 30 de noviembre, como el 1 y 2 de diciembre de 2026. Los resultados se publicarán en enero de 2027.

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