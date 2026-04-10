PAES regular: ¿Cuándo se abren las inscripciones?

10 abr. 2026 - 19:00 hrs.

La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) regular ya tiene calendario establecido, para que los interesados estén atentos a los procesos alusivos a los exámenes.

La Subsecretaría de Educación Superior invitó a los alumnos a ingresar al siguiente enlace, alusivo al ministerio de Educación, para tener todos los detalles actualizados.

Más allá de ser un sitio informativo, funciona como una herramienta de apoyo integral donde los estudiantes pueden acceder a ensayos, temarios y material didáctico diseñado específicamente para familiarizarse con el formato de las preguntas antes de la evaluación real.

¿Cuándo se abren las inscripciones?

El proceso de inscripciones para rendición de la PAES regular 2026 se abrirá el próximo 1 de junio y se extenderá hasta el 22 de julio de 2026.

La información suministrada por el ente suscribe que las pruebas se rendirán los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Asimismo, puntualizan que los resultados de estos exámenes se harán públicos en enero de 2027.

El informe sugiere revisar con antelación cuales son las pruebas que se requieren por parte de la carrera del interés del estudiante. Recordaron que la inscripción M1 hace que la prueba M2 sea gratuita, y viceversa.

Acceso a la PAES regular

La prueba PAES regular puede ser presentada por todas aquellas personas que hayan egresado de la Enseñanza Media o que, durante el 2026, se encuentren cursando 4° año medio.

Es fundamental recordar que la PAES no puede ser rendida por estudiantes de cursos anteriores, como 3° y 2° año medio, según el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE).

Para este trámite hay que pagar un monto de acuerdo a la cantidad de pruebas que se escojan. Por una prueba, se pagan $17.500, por dos pruebas se cancelan $32.000 y por tres pruebas se pagan $46.500.

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