Este martes cierran las inscripciones a la PAES de invierno: Dónde encontrar el temario y cuáles son las fechas importantes

17 mar. 2026 - 07:00 hrs.

Este martes 17 de marzo, a las 13:00 horas, termina el proceso de inscripción a la PAES de invierno 2026 (Admisión 2027), o hasta que se completen los 50.000 cupos disponibles para esta ocasión.

Se trata de un examen exclusivo para egresados de enseñanza media o su equivalente (si es extranjero), quienes tendrán que pagar entre $17.500 y $46.500 conforme a la cantidad de pruebas que inscriban.

¿Cómo puedo consultar el temario de la PAES de invierno 2026?

El Ministerio de Educación (Mineduc) indica que los interesados pueden conocer los temarios desde ya, ingresando al sitio web del DEMRE (pulsa aquí) y haciendo clic en los temas de su interés.

Luego, tendrán que presionar el botón de descarga y obtendrán el documento en formato PDF. Los temarios disponibles son: Competencia Lectora obligatoria, Competencia Matemática M1 (obligatoria) y M2, electivas de Ciencias y de historia y Ciencias Sociales.

La selección de estas pruebas debe realizarse a través del Sistema Único de Acceso, donde el estudiante tendrá que crear y acceder con su usuario de inscripción, y completar el formulario con sus datos personales y de rendición.

Fechas importantes de la PAES de invierno 2026

Además de las inscripciones, el cronograma oficial establece las siguientes fechas como parte del proceso de Admisión 2027:

Miércoles 18 de marzo: apelación de inscripción.

apelación de inscripción. Lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio: rendición de las pruebas.

rendición de las pruebas. Viernes 17 de julio: publicación de resultados de puntaje.

¿Cuánto cuestan las pruebas de la PAES de invierno 2026?

Según la cantidad de pruebas inscritas, el estudiante tendrá que pagar los siguientes valores:

Una prueba inscrita: $17.500.

$17.500. Dos pruebas: $32.000.

$32.000. Tres a cinco pruebas: $46.500.

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