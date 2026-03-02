Postulación a Beca Presidente de la República: ¿Cuánto pueden recibir los estudiantes de enseñanza media con el beneficio?

02 mar. 2026 - 12:00 hrs.

El Estado reconoce el esfuerzo académico de los estudiantes con la Beca Presidente de la República, al que pueden optar si cursan enseñanza media o superior.

Este beneficio económico se paga hasta en 10 cuotas al año, siempre que el alumno pertenezca al 40% más vulnerable de la población y cumpla el resto de requisitos de acceso, según ChileAtiende.

Monto de la Beca Presidente de la República en enseñanza media

A los estudiantes de educación media se les asigna un monto equivalente a 6,2 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), las cuales se entregan en 10 cuotas anuales. En enseñanza superior, el pago es de 12,4 UTM.

¿Cómo postular a la Beca Presidente de la República?

Solo se puede postular mientras se cursa educación media, a través del portal de Junaeb (pulsa aquí), donde deben registrarse y acceder con las credenciales proporcionadas. A partir de la educación superior, el trámite admite solo renovación.

Requisitos de la Beca Presidente de la República

En el caso de la enseñanza media (postulación), los estudiantes tendrán que cumplir con los siguiente:

Haber sido promovido con un promedio de 6.0 o más.

Contar con un tramo del 40% en el Registro Social de Hogares.

Ser estudiante de un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

En la educación superior (renovación), podrán realizar el trámite quienes reúnan las siguientes características:

Haber obtenido en la prueba PAES un puntaje promedio mínimo de 485 en las pruebas obligatorias (Competencia lectora y Competencia matemática), para estudiantes que ingresen a carreras profesionales en universidades. Se requieren 475 puntos si rendiste pruebas en formatos anteriores.

Poseer un promedio de notas igual o superior a 5.0.

Para estudiantes becados hasta el año 2022, poseer un tramo del Registro social de Hogares (RSH) hasta el 70%.

Para estudiantes becados desde el año 2023 en adelante, poseer un tramo del Registro Social de Hogares (RSH) de 40%.

Estar estudiando en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado. Solo aplica para estudiantes que ingresan a carreras profesionales en universidades.

