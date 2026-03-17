Inmobiliaria pide su quiebra ante juzgado en Santiago: Estas fueron las razones

17 mar. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Inmobiliaria Inversiones y Asesorías Kori Wasi solicitó de manera voluntaria su quiebra tras acumular millonarias deudas directas e indirectas que suman $3.264 millones.

En total, la firma mantiene compromisos con 15 entidades financieras, incluyendo cinco bancos. La mayor parte de lo adeudado corresponde a Banco Santander con $2.099 millones, seguido por Banco Itaú con $342 millones, BancoEstado con $196 millones y Banco de Chile con $54 millones, concentrando cerca del 98% del total.

¿Por qué acumuló tantas deudas?

En el documento enviado al 16° Juzgado Civil de Santiago, la empresa informó que se encontraba en un estado de "insolvencia irreversible", atribuido a una serie de factores económicos.

Según consignó La Tercera, entre las causas se encuentran la crisis pospandemia, el alza sostenida de las tasas de interés y la baja demanda en el sector inmobiliario.

"A partir del año 2020, comenzaron a manifestarse condiciones adversas en el mercado inmobiliario y financiero nacional, caracterizadas por una contracción de la demanda, un incremento sostenido en las tasas de interés, mayores restricciones al crédito y una disminución en la velocidad de colocación de activos inmobiliarios", se lee en la solicitud patrocinada por la abogada Consuelo Barahona.

Intentos fallidos por evitar la quiebra

A pesar de ello, la inmobiliaria intentó renegociar la deuda con sus acreedores, reestructurar sus pasivos, enajenar sus activos y reducir los gastos operacionales, pero esas gestiones "no lograron restablecer el equilibrio financiero ni generar liquidez suficiente para dar cumplimiento oportuno a sus obligaciones exigibles".

Por esa razón, "atendida la magnitud del pasivo, la ausencia de liquidez, el deterioro de la capacidad de generación de ingresos y la inexistencia de financiamiento disponible, la sociedad carece de viabilidad económica para continuar operando como empresa en marcha", cerraron.