Proyecto Dominga revive tras decisión judicial: Suspenden fallo y Corte Suprema revisará el caso

17 mar. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto minero-portuario Minera Dominga volvió a tomar protagonismo tras un nuevo giro judicial que podría influir en su futuro.

El pasado 16 de marzo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió acoger a trámite un recurso de casación contra una sentencia emitida por ese mismo tribunal el 20 de febrero (rechazo del proyecto), la cual había significado un revés para la iniciativa, según consigna Diario Financiero.

Revive el proyecto Minera Dominga

En simple, esto significa que el fallo anterior será revisado y, mientras tanto, sus efectos quedan suspendidos.

Esto permite que, en la práctica, vuelva a estar vigente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, al menos de forma temporal, mientras la Corte Suprema analiza el caso.

La acción judicial no fue presentada por la empresa Andes Iron, dueña del proyecto, sino por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, quienes apoyan la iniciativa.

"Queremos trabajar"

Desde el sindicato, su presidente Raúl Julio expresó su molestia por la prolongada incertidumbre: “Estamos cansados de la incertidumbre y la espera. Los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la normativa ambiental. ¡Basta ya de politizar un proceso que lleva más de 12 años!”.

En la misma línea, defendió la viabilidad del proyecto y su impacto en la zona: "Dominga es un proyecto que ha sido profundamente evaluado y aprobado en las etapas técnicas. Es hora de que se concrete y que recibamos las oportunidades que tanto necesitamos".

"Queremos trabajar, queremos desarrollo, queremos protección al medio ambiente y queremos un futuro mejor para nuestras familias", solicitó.

Pese a este avance, el escenario aún no está cerrado. Andes Iron mantiene reclamaciones pendientes tanto en la Corte de Apelaciones como en el Tribunal Ambiental, las que todavía no han sido resueltas.