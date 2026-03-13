Grau responde al nuevo ministro de Hacienda: Asegura que caja fiscal tenía US$800 millones hasta su salida

13 mar. 2026 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, reaccionó a las cifras de las arcas públicas dadas a conocer este viernes por el nuevo jefe de la cartera, Jorge Quiroz, quien más temprano afirmó haber recibido "un Fisco sin caja".

A eso del mediodía, el nuevo secretario de Estado señaló desde el Palacio de La Moneda que "la caja con que cerró la administración anterior fue de 40 millones de dólares al 31 de diciembre de 2025. Normalmente, las cajas terminan en administraciones normales entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Es un 1% de lo normal".

Al respecto, Grau respondió a través de su cuenta de X que "no daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares".

No daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares pic.twitter.com/pc3BzGgpRj — Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) March 13, 2026

¿Qué dijo el ministro Jorge Quiroz este viernes?

En su vocería de este viernes, Quiroz dijo también que convocó "a una reunión con personas especializadas y vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud, porque en este tipo de cosas hay que moverse rápido, actuar rápido, con decisión y llegar prontamente a la solución".

"Esta situación, en modo alguno, nos desvía de nuestra meta de la prosperidad y el crecimiento y hacia allá vamos a ir. Eso pasa por sacar trabas, desenmarañar las regulaciones y también ajustar el gasto, mejorar el retorno y hacer más certeras las señales de inversión para el sector privado. Ese plan no va a moverse un ápice de esta situación, muy por el contrario, es aún mucho más necesario que antes", sumó.

El jefe de la billetera fiscal concluyó que "no nos vamos a perder en términos de lo que es nuestro objetivo, pero sí vamos a abordar con prontitud, decisión, oportunidad y sentido de urgencia, la situación a la que nos enfrentamos, que se ve agravada por la delicada y, absolutamente inusual, extrema situación de caja que nos dejó como herencia la anterior administración".