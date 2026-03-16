Desarrolladores del MUT transformarían la histórica Bolsa de Santiago: ¿Cómo será el nuevo edificio?

16 mar. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

A fines de noviembre, la firma Territoria —desarrolladores del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en Las Condes— acordó la adquisición del histórico edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago, ubicado en calle Nueva York, en pleno corazón del centro de la capital.

La operación contempla un ambicioso proyecto de regeneración urbana y conservación patrimonial, cuyo objetivo es reincorporar el icónico inmueble a la vida cotidiana de Santiago.

Aunque ya existe una promesa de compraventa, aún se requieren una serie de permisos para concretar oficialmente la adquisición. Sin embargo, esto no ha detenido a la empresa, que continúa avanzando en un plan que busca emular procesos similares realizados en las bolsas de París y Londres.

Buscan preservar la esencia de la Bolsa

El abogado y socio de la compañía, Ignacio Salazar, reveló a La Tercera detalles del proyecto, enfatizando la importancia patrimonial del edificio y el compromiso de la firma por preservar su esencia.

"Estamos interviniendo uno de los edificios más importantes y simbólicos del siglo XX, procurando potenciar su identidad y mantener incólumes su fachada y lugares interiores más significativos. Para eso estamos trabajando con los arquitectos Alejandro Beals y Loreto Lyon y con expertos en patrimonio que nos ayuden en esa tarea", destacó.

Salazar añadió que esta apertura del edificio —históricamente cerrado al público— representa una oportunidad única tanto para las personas como para el barrio donde se ubica.

"Estamos inspirándonos también en casos que han vivido procesos similares, como las bolsas de comercio de París y la de Londres, que han logrado impactar la zona completa en donde esta reconversión se lleva a cabo", agregó.

Territoria

¿Cómo será el nuevo edificio?

De acuerdo con Territoria, el proyecto contempla conservar íntegramente la fachada del edificio, reincorporar elementos originales, restaurar áreas deterioradas y realizar una mantención integral que permita regresar el inmueble a su estado óptimo.

La iniciativa también busca reinstalar la Bolsa como un hito urbano y un punto de encuentro para la ciudad, en un contexto donde el centro histórico enfrenta desafíos como la migración de empresas, el cierre de comercios, el deterioro del espacio público y los problemas de seguridad.

Dentro de las futuras intervenciones, la firma pondrá el foco en el acceso principal y en el Salón de Inversionistas, con la intención de convertirlo en un espacio activo de encuentro, cultura y aprendizaje.

El programa incluirá actividades rotativas como el Café del Encuentro, charlas, exposiciones y diversas expresiones culturales, siempre respetando el valor patrimonial del inmueble.

Territoria

El proyecto también potenciará el conocido Hall de luz de los pisos 3 y 4, valorizando la forma en que la luz natural, filtrada por el vitral de la cúpula, ilumina el hall circular del edificio. Además, se mejorará la Escalera Central y se recuperarán los Patios de Luz originales.

“El nuevo mercado se volcará hacia estos dos patios, convirtiéndolos en un eje de espacio público interior e incorporando naturaleza dentro del edificio, para dar vida, claridad y calidad ambiental al conjunto”, sostienen desde la firma.