Cardenal Chomalí enfrenta a la CPC tras idea de apertura del comercio en feriado por Viernes Santo

18 mar. 2026 - 09:07 hrs.

¿Qué pasó?

Polémica causaron los dichos de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien manifestó su negativa a declarar como feriado irrenunciable el viernes 3 de abril, en el marco de Semana Santa, tras una reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

Desde la CPC advirtieron que establecer el cierre obligatorio del comercio durante este Viernes Santo podría generar pérdidas económicas y fomentar la informalidad, lo que impactaría directamente en el empleo y el crecimiento del país.

¿Qué dijo el cardenal Chomalí?

En este contexto, el cardenal Fernando Chomalí cuestionó la postura de los gremios empresariales, que se han mostrado contrarios a la medida, mientras que desde la Iglesia Católica respaldan que el comercio no funcione durante esa jornada.

En entrevista con 24 Horas, Chomalí aseguró que la postura de negar el cierre del comercio “es una miopía impresionante por parte de las grandes empresas”.

“Quienes van a trabajar son los más pobres”, agregó el cardenal, para luego sostener que el Comité Permanente de la Confederación Episcopal acordó una declaración que busca evitar que el comercio opere en Viernes Santo.

La postura de los gremios empresariales

En respuesta, la presidenta de la CPC reiteró su preocupación por la eventual declaración de un feriado irrenunciable: “La verdad es que a nosotros nos preocupa que haya feriados irrenunciables, tanto sea porque son feriados o son períodos electorales”.

“Lo cierto es que eso genera una merma muy importante, no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores, y genera incentivos para que finalmente la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad”, añadió.

“Es un feriado legal, pero no irrenunciable”

Según consignó El Mercurio, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, también expresó su rechazo a los dichos del cardenal Chomalí.

“Chile es un Estado laico, diverso y plural, donde conviven distintas creencias y convicciones personales. En ese contexto, el Viernes Santo es un feriado legal, pero no irrenunciable, y la legislación vigente permite que el comercio funcione, siempre que se respeten plenamente los derechos de los trabajadores y exista acuerdo voluntario para prestar servicios en distinta fecha”, manifestó.

“Los viernes suelen ser el segundo día más importante de la semana para el comercio”, alertó.