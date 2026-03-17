Ante la propuesta de la CPC: ¿Cuáles son los feriados irrenunciables en Chile?
Este martes 17 de marzo, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, propuso al Gobierno de José Antonio Kast eliminar los feriados irrenunciables, argumentando que perjudican tanto al comercio como a los propios trabajadores.
“Lo cierto es que eso genera una merma muy importante, no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores, y genera incentivos para que finalmente la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad”, afirmó Jiménez.
La lider del gremio agregó que “los propios colaboradores muchas veces así lo requieren, porque son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones”. En esa línea, fue directa: “Nosotros abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados”.
La respuesta del Presidente Kast
Consultado al respecto en el aeropuerto de Antofagasta, antes de embarcar rumbo a Santiago, el Presidente José Antonio Kast no descartó la propuesta, pero fue cauto. Señaló que “se han dado distintas discusiones, hay distintas opiniones. Vamos a ir acogiendo las opiniones, vamos a ir estudiando las distintas posibilidades, pero siempre considerando que estamos enfrentando una crisis muy importante”.
El Mandatario agregó que el debate debe contemplar cómo hacer “compatible el trabajo, el descanso y el respeto también a nuestras tradiciones, culturas históricas y también espirituales”, dejando la puerta entreabierta a posibles cambios.
¿Cuáles son los feriados irrenunciables en Chile?
Según la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), son cinco los feriados irrenunciables al año: cuatro caen en día hábil y uno en fin de semana.
- Jueves 1 de enero, Año Nuevo.
- Viernes 1 de mayo, Día Nacional del Trabajador.
- Viernes 18 de septiembre, Fiestas Patrias.
- Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército.
- Viernes 25 de diciembre, Navidad.
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