Su madrastra fue detenida: Investigan muerte de niña de cuatro años que ingresó fallecida a recinto médico en Antofagasta

18 mar. 2026 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros detuvo a la madrastra de una niña de cuatro años y nueve meses que ingresó fallecida al Centro Oncológico Norte, ubicado en la ciudad de Antofagasta.

Niña de cuatro años llegó sin signos vitales a recinto médico

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, la menor llegó hasta el recinto médico sin signos vitales durante la mañana del martes.

Las primeras diligencias, lideradas por el equipo ECOH, junto a Labocar y OS9 de Carabineros, permitieron establecer que la víctima presentaba lesiones atribuibles a agresiones físicas directas.

Madrastra fue detenida

En ese contexto, se comenzó rápidamente una investigación que, horas después, terminó con la detención de una mujer de nacionalidad chilena, imputada por el homicidio de su hijastra.

La acusada fue encontrada en dependencias de la 5° Comisaría de La Portada, por otro ilícito. Tenía una orden de aprehensión vigente relacionada con un delito de hurto ocurrido el pasado jueves.

El Ministerio Público confirmó que se han recopilado pruebas testimoniales y científicas que sustentarían la participación de la mujer en los golpes que resultaron fatales para la víctima.

Se espera que este miércoles se lleve a cabo el control de detención y formalización de la imputada ante el Juzgado de Garantía, en donde se darían a conocer sus medidas cautelares.

