Conductor choca con valla de contención tras ser apuñalado por su acompañante en Pedro Aguirre Cerda

18 mar. 2026 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, luego que un conductor fuese apuñalado por su acompañante, perdiendo el control de su vehículo.

Conductor choca tras ser apuñalado por su acompañante

El hecho se produjo a eso de las 02:40 horas, mientras un hombre de iniciales C.A.P.F., de 48 años, se trasladaba en un vehículo por calle Clotario Blest en dirección norte.

El conductor viajaba junto a otra persona, un hombre de nacionalidad colombiana de iniciales C.A.A.M, de 33 años, quien, por motivos que se desconocen, reaccionó de manera violenta durante el trayecto.

El acompañante, que no cuenta con antecedentes policiales, extrajo un cuchillo desde su vestimenta y lo apuñaló en diversas ocasiones en el pecho, a la altura de la axila izquierda.

De acuerdo a información preliminar, el ataque fue sin motivo ni provocación aparente. A raíz de ello, el conductor perdió el control del vehículo, chocando contra una valla de contención.

La víctima se encuentra estable. En cuanto al autor de la agresión, se presentó en el sitio del suceso, confesando su participación en los hechos. Posteriormente, fue detenido.