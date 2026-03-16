Identifican a víctimas de tragedia en Ruta 5 Sur: Padre y sus dos hijos fallecieron en colisión con camión en Río Bueno
- Por Miguel Aburto Ansaldo | Aton
¿Qué pasó?
El sábado 14 de marzo, entre los límites de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, un auto chocó por alcance a un camión de Colún en las cercanías de Río Bueno, dejando a tres fallecidos: un padre con sus dos hijos.
A pesar de que en primera instancia la Fiscalía informó sobre dos víctimas fatales, horas después se entregaron detalles de un tercer fallecido que era menor de edad. A través de redes sociales, la comunidad escolar entregó las condolencias a la familia.
Las víctimas fatales del accidente en la ruta 5 sur
El Colegio María Auxiliadora de Valdivia escribió palabras para el apoderado y los dos estudiantes de segundo medio y tercero básico que perdieron la vida en el fatal accidente.Ir a la siguiente nota
"Con profundo pesar informamos a nuestra comunidad educativa el sensible fallecimiento de dos de nuestros estudiantes y de un apoderado de nuestro establecimiento, el señor Sergio Cárdenas Barría, Matías Cárdenas Villarroel, del segundo medio B, y Mateo Cárdenas Villarroel, del tercero básico B", expresaron.
Además, abrieron un libro de condolencias para quienes deseen entregar un mensaje a la familia. "La comunidad educativa del Colegio María Auxiliadora les recuerda con profundo cariño y los encomienda al amor de Dios. Les invitamos a dejar un mensaje de cariño, recuerdo o condolencias para acompañar a su familia en este momento de dolor", escribieron desde el establecimiento.
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