Adulto mayor muere tras ser atropellado por carabinero de franco en Romeral: Policía reportó haber pasado sobre un "bulto"

03 may. 2026 - 08:22 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del sábado, un adulto mayor murió tras haber sido atropellado por un carabinero de franco en la localidad de Romeral, en la región del Maule. De acuerdo al medio local VLN, el fatal accidente ocurrió en el kilómetro 14 de la Ruta J-55, en el sector conocido como El Boldal.

Hombre muere atropellado por carabinero de franco

Con el paso de las horas se logró identificar a la víctima como Miguel Quezada Martínez, un hombre de 65 años que fue arrollado por una camioneta Kia de doble cabina.

Quien conducía ese vehículo era un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco al momento del accidente.

Según los primeros antecedentes, el carabinero sostuvo que no había atropellado a ninguna persona; sin embargo, reconoció haber pasado por encima de un "bulto" que no pudo reconocer en la vía.

El funcionario policial prestó declaración ante Carabineros de Romeral y en el mismo lugar del procedimiento se debió someter a una prueba respiratoria para verificar sus condiciones físicas al momento de conducir.

Por otro lado, también se supo que la víctima y sus acompañantes habían sido fiscalizados minutos antes por el personal policial en la Ruta J-55, en donde se les advirtió sobre el peligro de circular por la calzada.

El cuerpo de Miguel Quezada Martínez permaneció en el lugar del accidente hasta pasadas las 21:00 horas, a la espera de la llegada de la SIAT de Carabineros Talca.

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