Alumna agredió con arma blanca a directora, profesora e inspector de un colegio en Buin

18 mar. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una estudiante de 20 años fue detenida la noche del martes tras protagonizar un ataque con arma blanca en un colegio de Buin, en la Región Metropolitana, hecho que terminó con tres funcionarios del establecimiento con lesiones.

Estudiante atacó a directora, profesora y un inspector

Todo habría comenzado tras una discusión registrada en dependencias del recinto educacional, que facilita sus instalaciones en horario vespertino a una escuela que imparte clases de enseñanza media a través del sistema 2x1.

De acuerdo a lo informado por la municipalidad de Buin, el hecho se produjo a eso de las 20:30 horas, cuando la agresora, una alumna repitente, ingresó al colegio y con un cuchillo atacó a la directora, una profesora y un inspector.

Tras ello, la joven fue detenida por Carabineros y llevada hasta una unidad policial. En cuanto a los heridos, fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital San Luis de Buin con lesiones de carácter leve.

"Es un hecho lamentable"

"Expresar nuestra solidaridad y repudio de este hecho lamentable", señaló el alcalde de Buin, Miguel Araya, manifestando que espera que los heridos "tengan una pronta recuperación".

"La persona que agredió está detenida, fue trasladada a la 15 comisaría", indicó la autoridad, junto con agregar que es primera vez en 10 años que ocurre un hecho de estas características.

"Es un hecho lamentable, un hecho aislado, pero que nos causó preocupación, ya que estamos recién retomando las clases. Esto nos obliga a ponernos en alerta", añadió.