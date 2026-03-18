Investigan femicidio en Paine: Hombre asesinó con arma blanca a mujer de 25 años en la vía pública

18 mar. 2026 - 08:10 hrs.

La Fiscalía Metropolitana Occidente y el OS9 de Carabineros investigan un presunto femicidio ocurrido la madrugada de este miércoles en la vía pública de la comuna de Paine, Región Metropolitana.

Agresor se dio a la fuga

La víctima corresponde a una mujer de 25 años, quien fue encontrada tendida en el suelo en calle Galvarino, con heridas de gravedad por arma blanca.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 02:00 horas, luego que la mujer sostuviera una discusión con un hombre, quien se presume sería su expareja.

El agresor, de 45 años, la apuñaló en reiteradas ocasiones, para luego darse a la fuga. De momento sigue inubicable.

Un testigo dio aviso a personal de emergencia, que concurrió al lugar para intentar salvar la vida de la víctima; sin embargo, se constató su muerte debido a la gravedad de sus heridas.

Víctima y presunto agresor tenían un hijo en común

El fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Occidente, indicó que durante la madrugada

"Hemos podido constatar el hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, que yacía en la vía pública", informó el fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Occidente.

La autoridad indicó que las policías están avocadas en capturar al agresor, quien ya fue identificado y sobre el cual "pesaban previamente denuncias de violencia intrafamiliar".

"Este delito constituye un femicidio íntimo, ya que entre ellos existe una relación de convivencia, con un hijo en común de muy pocos años de vida", agregó el persecutor.

"El delito se habría cometido en la vía pública", sostuvo. Eso sí, aclaró que la víctima no vivía en la calle en donde fue asesinada, pero sí en un sector cercano. También indicó que a veces pernoctaban en rucos.

Finalmente, el fiscal declaró que el sospechoso presenta condenas anteriores por delitos de robo, microtráfico y homicidio frustrado.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.