Detienen a ambulante que habría lanzado balón de gas a guardia municipal durante fiscalización en Estación Central

18 mar. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros logró detener al presunto responsable de lanzar un balón de gas a un inspector municipal durante una fiscalización a comerciantes ambulantes en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Funcionario fue golpeado con un balón de gas

El ataque ocurrió el sábado pasado en avenida María Rozas Velásquez, a pasos de la Alameda, lugar hasta donde llegaron guardias municipales debido a varias denuncias de vecinos por ruidos molestos y presencia de carros de comida.

Los funcionarios lograron sacar un carro de circulación, pero el hecho provocó que los ambulantes y hasta los mismos clientes reaccionaran de forma violenta, lanzando objetos contundentes.

Una de las situaciones más graves se dio luego de que uno de los inspectores resultara herido en su cabeza con un balón de gas de 5 kilos. Afortunadamente, la víctima estaba con un casco que lo protegió y el hecho no escaló a mayores.

Detenido tiene antecedentes policiales

El teniente coronel Bernardo Leiva, de la Prefectura Santiago Central, informó que la detención del sospechoso la concretó personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros, tras allanar su departamento.

La autoridad explicó que, a partir de una investigación de la Sección de Investigación Policial (SIP) Metropolitana "por el delito de homicidio frustrado de un funcionario municipal, personal Gope logró la detención tras el ingreso al domicilio de esta persona”.

El uniformado agregó que el análisis del video de la agresión y también de redes sociales, permitió identificar al imputado, un comerciante ambulante venezolano de 32 años con situación regular, quien posee antecedentes policiales.