Video muestra brutal agresión a guardias municipales de Estación Central: A uno le tiraron un cilindro de gas

16 mar. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Una brutal agresión contra guardias municipales de la comuna de Estación Central ocurrió en el sector María Rozas Velásquez a pocos pasos de la Alameda, luego de que vecinos del sector hicieran una denuncia por ruidos molestos y la presencia de carros de comida.

Los guardias municipales lograron sacar un carro de circulación, pero el hecho provocó que los ambulantes y hasta los mismos clientes los agredieran, quienes comenzaron a lanzar objetos contundentes.

Le lanzaron un cilindro de gas a un guardia municipal

Una de las situaciones más graves fue que un guardia municipal fue herido con un balón de 5 kilos, el que fue lanzado contra su cabeza. Afortunadamente, el funcionario estaba con un casco de protección y el hecho no escaló a mayores.

Se reportó que cinco funcionarios resultaron con lesiones. Sin embargo, ninguno se encuentra con riesgo vital o en una situación de emergencia.

Pero eso no fue todo. También se informó que un vehículo de los guardias municipales resultó con daños tras el lanzamiento de un balón de gas de 11 kilos. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el hecho.

Gobernador de Santiago condena agresión contra guardias municipales

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, condenó la agresión y expresó que "hay imágenes y esperamos poder dar con las personas, sobre todo con el que arrojó un balón de gas a uno de los inspectores, y aplicar medidas ejemplares".

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