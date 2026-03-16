Roban decenas de computadores y colaciones de un mes en Liceo Miguel de Cervantes

16 mar. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

La comuna de Santiago Centro enfrenta un nuevo golpe a la educación pública tras el robo de 50 computadores registrado en el Liceo Miguel de Cervantes.

El equipo directivo descubrió durante la mañana del lunes que delincuentes habían sustraído, además de los computadores, equipamiento esencial y alimentos destinados al programa Junaeb para casi un mes completo. La magnitud de los daños obligó a suspender las clases en ambas jornadas, mientras se intentaba restablecer condiciones mínimas para el funcionamiento.

¿Qué dijeron por el robo al Liceo Miguel de Cervantes?

La directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, aseguró que: “El día de hoy, en la mañana, al llegar el equipo directivo de nuestra escuela Miguel de Cervantes, se encuentran con una situación lamentable”.

Según detalló, el establecimiento quedó “totalmente destruido” y gran parte de su equipamiento fue robado, lo que afectó directamente a estudiantes, apoderados y funcionarios. Retamales advirtió que este hecho no es aislado: “Desde el 1 de enero de este año, ya 7 de nuestros establecimientos han sido víctimas de robos como este”.

El impacto más sensible fue la pérdida del sistema de alimentación escolar: “Se robaron todo JUNAEB, que es todo el sistema que da desayuno y alimentación”, enfatizó la autoridad, subrayando la gravedad para los alumnos que dependen de ese servicio.

Ante la emergencia, el SLEP informó que trabaja en el plan “Santiago Aprende Seguro”, que contempla reforzar la seguridad en 43 escuelas y liceos mediante mejoras de infraestructura, instalación de cámaras y sistemas de alarma, con el objetivo de proteger a las comunidades educativas y reducir este tipo de hechos.

Todo sobre Policial