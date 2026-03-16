Posible enfrentamiento de bandas rivales en Puente Alto dejó un hombre fallecido: Se levantaron más de 50 vainillas

16 mar. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio con arma de fuego se registró la madrugada de este lunes en la comuna de Puente Alto, específicamente en la intersección de calle Blanca con Jardín Alto.

Una vez que ocurrió el hecho, la víctima, correspondiente a un hombre, fue trasladado hasta el Cesfam Bernardo Leighton, lugar en el que se constató su muerte.

¿Qué informó la Fiscalía?

El fiscal ECOH Fernando Anaís informó que en el sitio del suceso "se levantó una gran cantidad de vainillas. Hay cerca de 60 evidencias levantadas. Hay cámaras de seguridad para poder analizarlas y en base a esto establecer quiénes serían los disparadores".

"Se están buscando testigos para poder empadronar y tomar las declaraciones. Ya hay videos que han sido entregados por los vecinos del sector", agregó el persecutor.

Respecto a una de las hipótesis principales, el fiscal Anaís señaló que "podría eventualmente ser un enfrentamiento de bandas rivales y la víctima, en primera instancia, no estaría relacionada con eso".

"No tiene antecedentes penales, es un vecino del sector. Debe tener más o menos 50 años de edad", dijo el persecutor sobre los datos que se saben del hombre que fue asesinado.

Por último, y a pesar de la gran cantidad de vainillas en el lugar, el fiscal recalcó que "saber si hay más de un arma o no es materia de investigación". Las pericias están siendo realizadas por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

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