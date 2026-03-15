Actualizan estado de salud de Rojas Vade: Sigue "grave" y "estable dentro de su condición"

15 mar. 2026 - 12:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Hospital San Juan de Dios actualizó este domingo el estado de salud del exintegrante de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado con golpes de gravedad la noche del miércoles pasado en Pomaire, Región Metropolitana.

¿Cómo sigue el estado de salud de Rojas Vade?

A través de un breve comunicado, el centro de salud informó que "la condición del paciente Rodrigo Rojas Vade continúa siendo grave, estable dentro de su condición clínica, y permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

"El equipo clínico mantiene una evaluación permanente de su evolución y el ajuste de las medidas terapéuticas según su condición clínica".

Rojas Vade fue hallado inconsciente en la Ruta 78

Rojas Vade fue hallado inconsciente cerca de las 00:00 horas del jueves en el kilómetro 59 de la Ruta 78, en la caletera, a un costado de su vehículo.

La fiscal Patricia Suazo, de la Fiscalía ECOH, indicó que el exconvencional presentaba "lesiones en la cabeza y de bastante gravedad", y que "estaba amarrado en sus manos, atado y golpeado".

La persecutora comentó que, de acuerdo a la versión de su familia, la víctima había salido a comprar cigarros en una zona cercana al lugar en donde fue encontrado.

Al respecto, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, añadió que, conforme a las declaraciones de sus cercanos, a eso de las 22:00 horas, "él sale en este vehículo en dirección a su lugar de residencia en Pomaire".

"Sale con la finalidad de comprar en un negocio del lugar y (sus familiares) pierden el rastro, hasta que son comunicados por Carabineros del hallazgo de su hijo en este lugar", complementó el detective.