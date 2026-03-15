Funcionario de la PDI frustró asalto a conductor de aplicación en Puente Alto: Usó su arma de servicio al ser amenazado

15 mar. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró a disparos un intento de robo a un conductor de aplicación durante la madrugada de este domingo en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

Según información de la PDI, el hecho ocurrió en la intersección de Avenida Diego Portales con Viña del Monte Poniente, momento en que la víctima llegó a un condominio para dejar a un pasajero.

¿Qué dijeron desde la PDI?

Una vez que el conductor de aplicación llegó al lugar, aproximadamente cinco sujetos que se movilizaban a pie y que, según información policial, se encontraban escondidos en el sector, abordaron el vehículo e intimidaron tanto al conductor como al pasajero con armas de fuego con la intención de sustraer el automóvil.

Debido a la situación, se produjo un forcejeo entre las víctimas y los delincuentes, situación que fue advertida por un funcionario de la PDI que reside en el condominio y que prestó ayuda.

El detective se identificó como policía, lo que provocó que los sujetos intentaran huir. Sin embargo, uno de ellos habría apuntado al funcionario con un arma de fuego, por lo que, al ver en riesgo su integridad, hizo uso de su arma de servicio. Ninguno de los delincuentes habría resultado herido.

El subcomisario Benjamín Molina, de la Brigada de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri), señaló que los antisociales que participaron de este hecho serían "sujetos entre 17 y 20 años de edad, según uno de los relatos de las víctimas".

"Se está realizando el trabajo en el sitio del suceso, el cual consiste con la ubicación de cámaras de vigilancia y testigos del hecho", agregó la autoridad policial.

Por instrucción del Ministerio Público, la Biro de la PDI será la unidad especializada en realizar las pericias correspondientes para esclarecer este hecho.

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