Grupo armado realiza destrozos y amenaza al personal del Cesfam de Ventanas: Buscaban a un paciente

14 mar. 2026 - 17:18 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, un grupo de sujetos con armas de fuego realizó destrozos y amenazó al personal del Servicio de Urgencia Rural (SUR) de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví. El hecho está relacionado con un homicidio ocurrido previamente en dicha localidad de la región de Valparaíso.

Grupo armado realiza destrozos en Cesfam de Ventanas

Según explicó el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP), los individuos armados entraron al recinto "con la intención de buscar a un individuo que habría concurrido previamente al establecimiento".

"En el contexto de este hecho, los involucrados intentaron ingresar por la fuerza, ocasionando daños materiales en el recinto, entre ellos la rotura de vidrios, además de intimidar al personal presente", agregó la repartición.

Funcionaria intimidada con arma de fuego

Durante estos incidentes, los trabajadores se reguardaron en unas dependencias internas; sin embargo, "una funcionaria del establecimiento fue directamente intimidada con un arma de fuego".

"Según la información disponible hasta el momento, no se registraron funcionarios lesionados, constatándose únicamente daños materiales", detalló el SSVQP.

Desde la Municipalidad de Puchuncaví explicaron que estos hechos "se vinculan a una riña registrada previamente en la localidad de Ventanas, situación que lamentablemente dejó una persona fallecida y un detenido".

El municipio informó además que el Cesfam Ventanas no atenderá durante todo el fin de semana para realizar trabajos de mantención y reparación, por lo que durante este período las atenciones de urgencia se realizarán en el Cesfam Puchuncaví.

Revisa la declaración del municipio

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