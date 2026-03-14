Simulaba ser un funcionario municipal que entregaba beneficios: Detienen a hombre que le robaba a adultos mayores

14 mar. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

La PDI detuvo a un sujeto imputado por robar a adultos mayores en sus domicilios, a quienes engañaba para ingresar a las viviendas, simulando que era un funcionario municipal que entregaba beneficios. Quedó en prisión preventiva.

¿Qué se sabe del falso funcionario municipal?

Según informó la policía, este individuo en compañía de otro sujeto que se encuentra prófugo cometió al menos nueve delitos en 2025 y 2026, en las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San Joaquín, Puente Alto y Rancagua.

El imputado y su cómplice engañaban a los propietarios de las casas, todos ellos adultos mayores, e ingresaban a las viviendas haciéndose pasar por funcionarios municipales para sustraer dinero en efectivo y objetos de valor.

La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó al detenido por nueve delitos de robo con fuerza en lugar habitado. El tribunal decretó la prisión preventiva del imputado y fijó un plazo de cierre de la investigación de 160 días.

Sobre el modus operandi, el fiscal Juan Palma explicó que el imputado llegaba a los domicilios con el engaño de que estaban entregando beneficios municipales o que iban a instalar cámaras de seguridad, fumigar o desratizar.

"Con este engaño, ellos lograban que estas personas de la tercera edad les permitieran ingresar a su domicilio. Incluso en algunos casos dejaron encerradas a algunas víctimas, indicando que era para su protección debido a los químicos que estos utilizaban", añadió.

"Aprovechando estos momentos, ellos forzaban muebles interiores del domicilio y se apropiaban de dinero y diversas especies de estas víctimas", concluyó el fiscal.

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