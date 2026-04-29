Hacienda recorta $32.721 millones en Desarrollo Social: Programas de infancia e indígenas son los más afectados

29 abr. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Hacienda, bajo la firma del ministro Jorge Quiroz, oficializó el pasado 24 de abril un recorte presupuestario de $32.721 millones destinado originalmente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La decisión impacta directamente en el financiamiento de programas críticos para la infancia, la juventud y los pueblos originarios.

La modificación, dada a conocer recientemente, se suma a la controversia generada por las directrices de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre la reformulación de programas estatales, lo que fue interpretado por críticos como un ajuste fiscal profundo que compromete la red de protección social del país.

Radiografía del recorte: ¿Quiénes son los más afectados?

Según informó La Tercera, la poda financiera no es uniforme, pero golpea con fuerza a instituciones encargadas de los grupos más vulnerables de la población.

A continuación, se detallan las instituciones y programas que enfrentan las mayores disminuciones de recursos:

Niñez y adolescencia : El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia sufre la baja más cuantiosa, perdiendo más de $12.748 millones. A esto se suma un recorte de $3.359 millones en la Subsecretaría de la Niñez.

: El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia sufre la baja más cuantiosa, perdiendo más de $12.748 millones. A esto se suma un recorte de $3.359 millones en la Subsecretaría de la Niñez. Pueblos originarios : La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) verá reducidos sus fondos en $7.634 millones, afectando principalmente los recursos destinados a la adquisición de tierras y el soporte comunitario.

: La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) verá reducidos sus fondos en $7.634 millones, afectando principalmente los recursos destinados a la adquisición de tierras y el soporte comunitario. Políticas de juventud y discapacidad : El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) pierde $3.859 millones, mientras que el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) reporta una baja de $1.135 millones.

: El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) pierde $3.859 millones, mientras que el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) reporta una baja de $1.135 millones. Programas emblemáticos: Uno de los puntos más sensibles es la reducción de $1.850 millones para el Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido popularmente por la entrega del "ajuar", una política de acompañamiento familiar clave para los sectores de menores ingresos.

Tenso clima político

El ajuste se formalizó en medio de un tenso clima político por la circular de la Dipres, que sugiere "descontinuar" diversos planes estatales.

Aunque el ministro Quiroz argumentó que este concepto se refiere a una herramienta técnica para el rediseño y optimización de los programas, la medida fue recibida con escepticismo.

Desde el Ejecutivo aseguran que los beneficios esenciales no están en riesgo. Sin embargo, la magnitud de la cifra recortada sugiere un cambio de rumbo en la prioridad del gasto público para el año en curso.

La dura respuesta de la ANEF

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) no tardó en manifestar su rechazo rotundo a través de una declaración pública. Para el gremio, el Decreto N°331/2026 representa un "ataque frontal" a la función pública y a los derechos ciudadanos.

"Se trata de medidas que impactan gravemente la capacidad de nuestros servicios para cumplir su misión con la ciudadanía", señaló la organización.

La ANEF también cuestionó la legalidad del mecanismo, sugiriendo que eliminar por decreto fondos que fueron aprobados por ley en el Congreso genera una "prevención jurídica y política".

Según la organización gremial, estas decisiones parecen responder a una agenda que prioriza la austeridad en el gasto social, mientras se impulsan reformas tributarias que podrían favorecer a los sectores con mayores recursos.

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