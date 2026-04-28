Gobierno presenta el Plan Alerta Oncológica: Conoce en qué consiste la medida

28 abr. 2026 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes comenzó a regir la Alerta Sanitaria Oncológica, una medida impulsada por el Gobierno que busca enfrentar la extensa lista de espera en salud y acelerar la atención de pacientes con cáncer.

La medida se concretó tras la toma de razón de la Contraloría General de la República y su posterior publicación en el Diario Oficial, lo que permitió su entrada en vigencia a nivel nacional.

Durante este martes, el director del Departamento de la Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, Alejandro Berkovits, entregó más detalles en un punto de prensa, respecto a la medida que se encontrará vigente hasta el 30 de septiembre.

En qué consiste el Plan de Alerta Oncológica

Uno de los principales ejes es la identificación y priorización de pacientes, lo que permitirá categorizar los casos según su gravedad y tiempo de espera, asegurando atención más rápida a quienes presentan mayor riesgo.

Otro punto clave será el refuerzo de la capacidad hospitalaria y diagnóstica. Esto incluye la extensión de horarios en pabellones quirúrgicos, mayor disponibilidad de exámenes como biopsias e imágenes, y la habilitación de centros adicionales para la atención oncológica.

Asimismo, el plan considera la contratación extraordinaria de personal de salud, incluyendo médicos especialistas, enfermeros y técnicos, con el objetivo de aumentar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta.

Dentro de las medidas, también se contempla agilizar la compra y distribución de fármacos oncológicos, así como facilitar la importación de medicamentos en caso de ser necesario. Esto busca evitar quiebres de stock y garantizar la continuidad de los tratamientos.

A su vez, se fortalecerá la coordinación entre los distintos niveles de atención —primaria, secundaria y terciaria— para asegurar que los pacientes no enfrenten retrasos en su derivación dentro del sistema.

¿Cuántas personas se verán beneficiadas?

La iniciativa apunta a beneficiar a más de 30 mil personas que actualmente aguardan diagnóstico y/o tratamiento.

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