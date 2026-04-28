Hombre llegó a la casa de su expareja y detonó explosivos: Fue detenido tras intentar escapar

28 abr. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este martes, alrededor de las 00:00 horas, un hombre de 51 años fue detenido en el Sector Forestal de Viña del Mar, debido a que habría detonado un artefacto explosivo en las afueras de la casa de su expareja y lanzando amenazas de muerte e insultos en su contra.

El uso del artefacto explosivo alertó a los vecinos del sector y a la mujer afectada, quien recurrió a llamar a Carabineros.

Detención y cargos en su contra

Tras el hecho, el acusado habría escapado del lugar. No obstante, luego de los antecedentes entregados por la víctima a Carabineros, una hora más tarde los uniformados lograron dar con el paradero del sospechoso.

En tanto, la Fiscalía Local le imputará cargos por infracción a la Ley 17.798 sobre Control de Armas, dado que no poseía autorización alguna para el uso de explosivos. A esto se suma la formalización ante amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectivo control de detención. Según la información policial, no se registraron lesionados ni daños al respecto.