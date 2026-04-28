Estuvo en "Dash y Cangri" y ahora que quiere ser Miss Universo: Roxana Hernández busca ser la sucesora de Inna Moll

28 abr. 2026 - 14:10 hrs.

El camino hacia la corona de Miss Universo Chile 2026 comenzó a generar grandes sorpresas, y una de las aspirantes está acaparando todas las miradas, no solo por su innegable belleza, sino por su pasado en la televisión nacional.

Se trata de Roxana Hernández, una reconocida figura del espectáculo, recordada por su participación en el docureality "Dash y Cangri", donde tuvo una mediática relación sentimental. Ella decidió dar un giro radical a su carrera para enfocarse en el mundo de los certámenes de belleza.

La representante de Maipú destacó por su fuerte personalidad y carisma en el programa, protagonizando más de una discusión con su pareja de ese entonces, Matías Opazo, alias "Malito Malozo".

Un nuevo capítulo: Roxana Hernández va por la corona

Hoy, alejada de los conflictos en los realities, "Roxy", como también le dicen, se presenta con una imagen renovada y una meta clara: suceder a Inna Moll y llevar la banda de Chile ante el mundo.

La joven, que ha desarrollado una exitosa carrera como modelo e influencer, dice que este es el momento perfecto para demostrar su evolución personal y profesional.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores, Roxana compartió una parte de su preparación. Sus fotografías en Instagram reflejan no solo su preparación física, sino también su elegancia y la madurez que ha adquirido con los años.

Para muchos, su participación representa la "reinvención total", pasando de ser una figura juvenil de la televisión a una mujer empoderada que busca impactar a través de la plataforma del Miss Universo.

Roxana Hernández / Instagram

El sueño de ser Miss Universo

El anuncio de su candidatura provocó una ola de comentarios. Mientras algunos recuerdan con nostalgia sus días en el programa "Dash y Cangri", la gran mayoría destaca su potencial para ganar el certamen nacional.

Roxana no solo busca ser una cara bonita; su objetivo es utilizar la vitrina del concurso para representar la identidad de la mujer de Maipú y, eventualmente, dejar el nombre de Chile en lo más alto de la competencia internacional.

Con una competencia que se proyecta reñida, ella ya parte con una ventaja considerable: el apoyo del público que la conoce desde sus inicios y la experiencia de manejar la presión mediática.

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