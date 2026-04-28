Operación "Rey David" deja 18 detenidos y 43 autos incautados: Francisco Kaminski fue liberado tras allanamiento

28 abr. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

La denominada operación “Rey David” terminó con 18 personas detenidas y 43 vehículos incautados, en medio de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, donde inicialmente también apareció el nombre del comunicador Francisco Kaminski como sujeto de interés.

El procedimiento fue liderado por la Fiscalía Metropolitana Sur y ejecutado por la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI, quienes realizaron una serie de allanamientos simultáneos en distintas comunas de la Región Metropolitana y también en las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

El nombre del operativo hace referencia al propietario de una automotora de Puente Alto, apuntado como el presunto cabecilla de la organización investigada. En dicho recinto se encontraron varios automóviles, incluidos modelos de alta gama, cuya procedencia está siendo revisada por los investigadores.

Más de 20 allanamientos y decenas de vehículos requisados

En total, fueron 26 allanamientos los que se concretaron durante la jornada en comunas como La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto, además de diligencias en Valparaíso y O’Higgins.

Durante el operativo, los detectives incautaron 43 vehículos que fueron trasladados hasta el cuartel de la Briant para continuar con las pericias correspondientes.

Por ahora, los 18 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y deberán enfrentar el proceso de

Francisco Kaminski fue detenido durante la madrugada

En paralelo, Francisco Kaminski también fue detenido luego de que personal de la PDI allanara su departamento en Las Condes durante la madrugada de este martes.

De acuerdo con el propio animador, los funcionarios llegaron cerca de las 05:30 horas y encontraron marihuana en el inmueble.

“Me encontraron unos gramos de marihuana”, declaró Kaminski al salir del cuartel policial.

El comunicador explicó que se trataba de cannabis destinada a consumo personal, aunque igualmente fue trasladado en calidad de detenido hasta dependencias de la Briant, en Estación Central.

“Me compré un auto y por eso me estaban investigando”

Horas más tarde, antes de las 09:00 de la mañana, Kaminski recuperó su libertad y aclaró que dentro de la causa por lavado de activos figura únicamente como testigo.

Según explicó, su vínculo con la investigación se originó por la compra de un automóvil en una automotora que hoy está siendo indagada por presunto lavado de activos.

“Me compré un auto en una automotora, por eso me estaban investigando y me fueron a tomar declaración como testigo”, sostuvo.

Tras insistir en que no tiene participación en los delitos investigados, el presentador dejó el lugar en un vehículo particular.