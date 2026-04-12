"Hoy comienza un nuevo camino y un gran desafío": Catalina Vallejos confirma candidatura para el Miss Universo Chile 2026

12 abr. 2026 - 15:15 hrs.

El Miss Universo Chile está tomando forma y en junio de este 2026 se podrá conocer a la ganadora que sucederá a la exMiss Chile Inna Moll, y que representará al país en el certamen.

Cerca de 30 candidatas competirán en distintas pruebas de modelaje para encontrar a la mujer que llevará la banda chilena al escenario internacional. Para este año, la final del concurso nacional será transmitida en exclusiva por Mega.

Catalina Vallejos confirma candidatura para el Miss Universo Chile

Si bien hay varias candidatas que aspiran a portar la corona del Miss Universo Chile, este domingo se sumó un nuevo nombre al certamen: Catalina Vallejos.

Ella participó en distintos programas juveniles y hoy desarrolla una faceta de influencer en sus redes sociales. Es importante mencionar que en las redes su nombre era uno de los más solicitados para participar en el Miss Universo Chile.

A través de una historia de Instagram, Vallejos dio un adelanto de su candidatura al certamen de belleza, diciendo que "hoy comienza un nuevo camino y un gran desafío para mí. Para tod@s aquell@s que me siguen desde hace tantos años y han crecido conmigo, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón".

"Ustedes han sido testigos de mis victorias, mis caídas, mis anhelos, mis vivencias y de tantas cosas que han marcado estos años, y que a través de esta plataforma han podido conocer de mí (...). Y aquí voy, en un nuevo y gran desafío, que estoy segura, y seguirá haciéndome, más humana", afirmó la influencer.

En la misma red social, Catalina Vallejos compartió un video donde se le ve modelando y portando una corona, demostrando la elegancia y presencia que caracterizan al Miss Universo Chile.

Hasta ahora, Cecilia Bolocco ha sido la única chilena en ganar el Miss Universo. Sin embargo, en los últimos años, Chile ha tenido una fuerte irrupción en el certamen, representado por Celeste Viel, Emilia Dides e Inna Moll.

Mira la presentación de Cata Vallejos

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