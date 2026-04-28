Guano de gallina contra el cambio climático: El oro biológico que llevó a un argentino a ser reconocido por Bill Gates

28 abr. 2026 - 15:10 hrs.

Un ingeniero industrial argentino convirtió el excremento de gallina en un biofertilizante que restaura suelos degradados y captura carbono. El logro le valió a Nicolás Barbarosch un lugar entre las Top 25 Cleantech Startups de Latinoamérica 2025, un reconocimiento del Cleantech Group respaldado por Breakthrough Energy, la iniciativa climática de Bill Gates.

Barbarosch es CEO de Caligenia, una empresa emergente enfocada en mitigar los efectos del cambio climático y mejorar los suelos agrícolas. Su propuesta es transformar residuos orgánicos como el guano de gallina en biofertilizantes y enmiendas carbono negativas capaces de restaurar suelos degradados, según una entrevista con La Nación.

¿Qué es el guano de gallina y por qué es valioso?

El guano de gallina es el estiércol o excremento de estas aves de corral. Lejos de ser un simple residuo, es un abono orgánico de alta calidad, rico en nutrientes y una alternativa sostenible a los fertilizantes químicos, señala la empresa Bioinsumos Tierra Fértil.

Barbarosch llegó a esta materia prima a través de Gridx, un fondo de inversión que vincula ciencia con negocios. Allí conoció un proyecto que transformaba guano de gallina en un biocarbón para uso agrícola, lo que se convirtió en la base tecnológica de Caligenia.

Mark Stebnicki en Pexels

El proceso desarrollado por Caligenia logra eliminar el 100% de los patógenos y olores del guano y transformarlo en un biochar (biocarbón) con propiedades específicas. Luego, el material pasa por un proceso biotecnológico en el que se le agregan bacterias promotoras de crecimiento vegetal, produciendo insumos orientados a mejorar la salud del suelo y la eficiencia de los cultivos.

Reconocimiento de Bill Gates

Barbarosch resume su proyecto con una frase directa: “Transformamos excremento en oro biológico”. Y su objetivo es claro: “ir por todo el mundo”. El reconocimiento del Cleantech Group —respaldado por la iniciativa de Gates— posicionó a Caligenia entre las startups climáticas más prometedoras de la región en 2025.

Por ahora, la empresa está en etapa de validación y tiene como meta comenzar la comercialización del producto el próximo año, con el respaldo financiero de Gridx.

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