"La paciencia se agotó": Trabajadores portuarios convocan a paro nacional y acusan incumplimientos

15 jun. 2026 - 05:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile anunció la realización de un paro nacional, acusando al Gobierno de incumplir los acuerdos alcanzados con la organización y de no entregar respuestas concretas a las demandas del sector.

A través de una declaración difundida en redes sociales, la Unión Portuaria manifestó su descontento por la falta de avances en los compromisos adquiridos con el Ejecutivo y llamó a sus sindicatos a preparar una movilización a nivel nacional.

"La paciencia se agotó"

En ese contexto, la organización sostuvo que "la paciencia se agotó. El Gobierno de Chile no ha cumplido los acuerdos que tomó con la Unión Portuaria. Acuerdos que se firmaron con la mano y hoy se borran con el codo".

Asimismo, cuestionó la falta de plazos y definiciones para avanzar en las materias comprometidas, señalando que "¿dónde está la seriedad? ¿Dónde están las fechas? No hay plazos concretos, no hay implementación, no hay voluntad. Solo reuniones vacías y palabras que se lleva el viento. Nos toman por tontos, pero los portuarios no olvidamos y no agachamos la cabeza".

La organización también hizo un llamado a los sindicatos portuarios del país a mantenerse en estado de alerta, indicando que "llamamos a todos los sindicatos de la Unión Portuaria, de Arica a Punta Arenas, a preparar la fuerza, a estar en alerta y a responder unidos. Si tocan a uno, respondemos todos. Si incumplen con uno, incumplen con todos".

¿Cuándo empieza el paro?

De acuerdo con información publicada por Radio Bío Bío, la paralización nacional comenzará a partir del primer turno del jueves 18 de junio. Entre las razones de la movilización también se encuentran situaciones pendientes relacionadas con pensiones de gracia para trabajadores portuarios y la falta de una solución definitiva para viudas beneficiarias.

Hasta el momento, el Ministerio del Trabajo no ha emitido una declaración oficial respecto del anuncio realizado por la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile.