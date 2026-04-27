Suben edad máxima para entrar al Ejército de Estados Unidos: oficial latino comparte los requisitos

27 abr. 2026 - 18:03 hrs.

En Estados Unidos elevaron la edad máxima para poder entrar al Army (Ejército). Desde el pasado 20 de abril, la edad permitida para sumarse a las filas de ese componente militar es de 42 años, siete años más que el límite anterior de 35. La medida aplica también para la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército, según informa NTN 24.

Antes, quienes tenían entre 35 y 42 años podían solicitar un age waiver (exención de edad), pero según el oficial latino conocido como El Pepe en TikTok, era un proceso largo y sin garantías. Ahora el trámite se simplificó para dar la oportunidad a quienes antes quedaban fuera por edad.

El Pepe compartió la noticia en su cuenta de TikTok:

¿Cuál es la edad máxima para entrar al Army en Estados Unidos?

Además del nuevo límite de edad, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener ciudadanía estadounidense o residencia permanente.

Pasar el examen físico.

Aprobar la prueba ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery).

(Armed Services Vocational Aptitude Battery). Contar con una trayectoria limpia, sin antecedentes que impidan el alistamiento.

Cumplir las normas de altura y peso establecidas por el Ejército.

Los interesados pueden iniciar el proceso contactando a un reclutador del Ejército en su área.

El cambio se produce en un contexto de tensión internacional: Estados Unidos mantiene operaciones militares activas en Medio Oriente en el marco del conflicto con Irán. Por su parte, según Military Times, la Fuerza Aérea y la Armada ya permitían el alistamiento de personas mayores de 40 años, mientras que el Cuerpo de Marines limita el alistamiento a los 28 años, aunque permite que aspirantes de 29 o más soliciten exenciones.

Con este ajuste, el Ejército estadounidense amplía su base potencial de reclutas en un momento en que las fuerzas armadas buscan aumentar sus efectivos.

Todo sobre Mundo