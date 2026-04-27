Suben edad máxima para entrar al Ejército de Estados Unidos: oficial latino comparte los requisitos
- Por Meganoticias
En Estados Unidos elevaron la edad máxima para poder entrar al Army (Ejército). Desde el pasado 20 de abril, la edad permitida para sumarse a las filas de ese componente militar es de 42 años, siete años más que el límite anterior de 35. La medida aplica también para la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército, según informa NTN 24.
Antes, quienes tenían entre 35 y 42 años podían solicitar un age waiver (exención de edad), pero según el oficial latino conocido como El Pepe en TikTok, era un proceso largo y sin garantías. Ahora el trámite se simplificó para dar la oportunidad a quienes antes quedaban fuera por edad.
El Pepe compartió la noticia en su cuenta de TikTok:
@el_pepe9o
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¿Cuál es la edad máxima para entrar al Army en Estados Unidos?
Además del nuevo límite de edad, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:
- Tener ciudadanía estadounidense o residencia permanente.
- Pasar el examen físico.
- Aprobar la prueba ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery).
- Contar con una trayectoria limpia, sin antecedentes que impidan el alistamiento.
- Cumplir las normas de altura y peso establecidas por el Ejército.
Los interesados pueden iniciar el proceso contactando a un reclutador del Ejército en su área.
El cambio se produce en un contexto de tensión internacional: Estados Unidos mantiene operaciones militares activas en Medio Oriente en el marco del conflicto con Irán. Por su parte, según Military Times, la Fuerza Aérea y la Armada ya permitían el alistamiento de personas mayores de 40 años, mientras que el Cuerpo de Marines limita el alistamiento a los 28 años, aunque permite que aspirantes de 29 o más soliciten exenciones.
Con este ajuste, el Ejército estadounidense amplía su base potencial de reclutas en un momento en que las fuerzas armadas buscan aumentar sus efectivos.
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