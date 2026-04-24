Hallazgo histórico bajo el mar: Arqueólogos descubren un continente perdido con fósiles de más de 6.000 animales

24 abr. 2026 - 13:00 hrs.

El lecho marino en Indonesia ocultaba un extraordinario tesoro arqueológico. Investigadores certificaron que un yacimiento de fósiles humanos y animales estuvo enterrado a gran profundidad. Todo apunta a que pudiera tratarse de vestigios de un continente perdido.

El descubrimiento sucedió en una zona del mar de Java, entre las islas de Java y Madura. Con dragas marinas recolectaron el sorprendente material, que data del Pleistoceno medio y permaneció enterrado durante más de 140.000 años, según establece el equipo investigador.

Un grupo de investigadores al mando de Harold Berghuis, arqueólogo de la Universidad de Leiden (Países Bajos), analizó el yacimiento y llegó a esas conclusiones, según difunde el diario Los Andes.

El material fue recolectado en 2011, pero investigaciones posteriores revelaron la magnitud del hallazgo. Berghuis encontró un par de fragmentos de cráneo humano —uno frontal y otro parietal— cuya estructura, en su opinión, “coincide con los fósiles de Homo erectus hallados en Sambungmacan”, yacimiento ubicado en la orilla sur del río Solo, en el centro de Java.

Más allá de los restos humanos, lo verdaderamente impactante fue la cantidad de fauna encontrada: 6.000 fósiles de animales de 36 especies, entre ellos dragones de Komodo, búfalos y ciervos. Especial atención merecieron los restos de un animal extinto similar al elefante llamado Stegodon, que medía más de 4 metros de altura.

¿Un continente perdido?

A la luz de la ciencia, todo parece indicar que el hallazgo forma parte de un “continente hundido”. Los científicos hablan de Sondalandia, una antigua masa continental que unía el sudeste asiático durante la Edad de Hielo.

Según Los Andes, el destino de Sondalandia lo marcó el deshielo que elevó el nivel de los océanos más de 120 metros: la masa continental habría sido tragada por el mar entre 14.000 y 7.000 años atrás, dejando como único rastro los fósiles que hoy los investigadores recuperan desde el fondo del mar de Java.

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