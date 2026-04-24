Ley 40 horas: Así se rebajará tu jornada si trabajas 5 días a la semana

24 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Este domingo 26 de abril la jornada laboral bajará a 42 horas semanales, tal como lo establece la Ley 40 Horas, un mecanismo legal diseñado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores hasta llegar a las 40 horas en 2028.

Para implementar esta nueva fase, los empleadores deben adaptar los contratos vigentes bajo mutuo acuerdo con sus equipos, aunque existen reglas estrictas para quienes no logren concretar la nueva distribución horaria.

¿Qué pasa con mi jornada de cinco días bajo la Ley 40 Horas?

De acuerdo a ChileAtiende, la empresa está obligada a restar una hora completa a la jornada en dos días distintos de la semana, siempre que el trabajador y el empleador no hayan acordado cómo realizar el ajuste.

En este sentido, la Dirección del Trabajo indicó que se prohíbe la fragmentación de estas dos horas en minutos repartidos a lo largo de la semana (como salir 24 minutos antes cada día), ya que el objetivo es que el trabajador perciba un descanso significativo.

¿Para quiénes aplica la Ley 40 Horas?

Esta normativa es exclusiva para los trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Esto incluye a la gran mayoría de los empleados del sector privado, así como a los trabajadores de casa particular.

Es decir, no tiene efecto sobre los funcionarios públicos, quienes se rigen por el Estatuto Administrativo, ni para trabajadores independientes que prestan servicios a honorarios.

Asimismo, se ha reducido el uso del Artículo 22 (inciso segundo), dejando sin límite de horario solo a cargos de alta confianza o gerencia sin fiscalización superior.

¿Puedo ajustar mi horario de entrada y salida bajo la Ley 40 Horas?

La ley introduce las bandas horarias, diseñadas para fomentar la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Permite a progenitores y tutores de menores de 12 años entrar una hora antes o después del inicio de su turno.

Si el trabajador decide entrar una hora más tarde, su horario de salida también se desplazará una hora. El empleador solo puede negarse a esta solicitud si demuestra que el ajuste es imposible de implementar, debido al tipo de labores.

¿Me pueden reducir el sueldo bajo la Ley 40 Horas?

Bajo ninguna circunstancia. La ley prohíbe la disminución de las remuneraciones por motivo del ajuste a la jornada laboral.

El objetivo es mejorar la calidad de vida sin afectar los ingresos del trabajador. Si un empleador rebaja el sueldo argumentando que se trabajan menos horas, se estaría incurriendo en una infracción grave y denunciable ante la Inspección del Trabajo.

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