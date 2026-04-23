Ley 40 Horas: ¿Qué pasará con los funcionarios públicos?

23 abr. 2026 - 09:00 hrs.

La inminente reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, programada para este domingo 26 de abril, ha generado diversas dudas entre los trabajadores respecto a cómo se aplicará la nueva normativa en sus respectivos sectores.

Aunque la Ley 40 Horas representa un avance histórico en materia de derechos laborales y conciliación familiar, es importante aclarar que sus normativas y beneficios no rigen de la misma forma para toda la fuerza laboral del país.

¿Qué pasará con los funcionarios públicos bajo la Ley 40 Horas?

Al ser solo una modificación del Código del Trabajo, esta reducción de jornada no aplica para los funcionarios públicos, ya que sus condiciones de empleo se rigen bajo el Estatuto Administrativo, según ChileAtiende.

Asimismo, la normativa tampoco es aplicable para trabajadores independientes que prestan servicios mediante la emisión de boletas de honorarios.

Es decir, la normativa es exclusiva para el sector privado, cuyos empleados podrán regresar más temprano a sus casas.

¿Me pueden rebajar el sueldo bajo la Ley 40 Horas?

La legislación es sumamente estricta en este punto, ya que prohíbe explícitamente la reducción de la remuneración mensual de los trabajadores a causa de este ajuste en la jornada laboral.

¿Qué son las bandas horarias?

Es el derecho que tienen los progenitores y tutores de menores de 12 años a solicitar una adecuación en su horario, pudiendo anticipar o retrasar hasta en una hora el inicio de sus labores, lo que implica salir una hora antes o después.

Se otorga presentando el certificado de nacimiento del menor o documento que acredite la tuición legal. El empleador no puede negarse a otorgar este beneficio, a menos que:

La empresa funcione en un horario que hace imposible adelantar o atrasar la jornada.

El empleo requiera atender presencialmente a personas en horarios fijos.

El trabajador ejerza funciones en trabajos que requieren de atención inmediata y presencia constante, como ambulancias, servicios de emergencias o similares.

El trabajador ejerza en un sistema de rotación estricta, donde su ausencia desajusta el turno siguiente.

El trabajador ejerza labores de vigilancia.

El trabajador ejerza funciones indispensables para otros compañeros de trabajo, como conductor que traslada al equipo.

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