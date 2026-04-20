Ley 40 Horas: Las cosas que tu empleador no puede hacer para reducir tu jornada laboral a 42 horas

20 abr. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de la entrada en vigencia de la jornada laboral de 42 horas semanales en Chile, aún existen dudas sobre cómo las empresas y empleadores deben aplicar la ley.

Aunque la normativa busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar sus condiciones contractuales, su implementación ha generado que algunas empresas evalúen medidas que no se ajustan a lo que establece la ley, exponiéndose a severas sanciones.

Lo que no pueden hacer los empleadores con la jornada de 42 horas

Uno de los principales errores detectados en este proceso es que algunas empresas asumen que la ley permite ajustes de manera unilateral. Sin embargo, cualquier modificación en los horarios o distribución del tiempo debe ser acordada entre empleador y trabajador.

Por ello, entre las prácticas que no están permitidas con la implementación de la nueva etapa de la Ley 40 Horas, se encuentran:

Modificar la jornada laboral sin acuerdo entre empleador y trabajador .

. Cambiar turnos o horarios de forma unilateral .

. Redistribuir horas de manera arbitraria para compensar la rebaja.

Descontar tiempos de colación para ajustar la jornada.

para ajustar la jornada. Reducir el sueldo por la disminución de horas trabajadas.

por la disminución de horas trabajadas. Aplicar cambios sin respaldo formal o sin anexos contractuales cuando corresponda.

Los riesgos a evitar

El desafío para las organizaciones no está solo en reducir horas de trabajo, sino en reorganizar las funciones dentro de cada empresa.

"Muchas empresas están abordando la Ley 40 horas como un ajuste administrativo, cuando en realidad implica un rediseño de la operación. Hay que revisar turnos, cargas de trabajo y sistemas de control para asegurar el cumplimiento", explicó Bárbara Kübler, gerenta de Personas de Talana.

A esto se suma la preocupación por posibles cambios irregulares en la estructura de los equipos. "Existe el riesgo de que, ante la presión por cumplir, algunas empresas opten por externalizar funciones bajo esquemas de honorarios, lo que puede derivar en malas prácticas si no hay una relación realmente independiente”, advirtió Camila Cárdenas, directora del área de litigación y socia de SoyHonorario.

Multas y fiscalizaciones

Desde el punto de vista legal, el margen de error para los empleadores es acotado. Por ejemplo, simular la falta de acuerdo para no aplicar la rebaja o ejecutar medidas informales estará bajo estricta observación por parte de la Dirección del Trabajo.

"Las decisiones operativas que no estén correctamente formalizadas o que vulneren derechos laborales pueden derivar en sanciones, fiscalizaciones y contingencias legales relevantes para las empresas", aclaró Donovan Riveros, abogado legal de Laboral & Compliance BSO en BDO Chile.

¿Cuándo comienza la jornada de 42 horas?

La reducción de 44 a 42 horas semanales corresponde a una nueva etapa gradual de la Ley 40 Horas y comenzará a regir desde este 26 de abril de 2026.

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