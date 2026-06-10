Canadá da paso clave para prohibir las redes sociales a menores de 16

10 jun. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el gobierno de Canadá presentó un proyecto de ley que contempla fijar en 16 años la edad mínima para crear cuentas en redes sociales.

"La seguridad de los niños no puede ser una consideración secundaria. Todos sabemos que el contenido dañino en línea puede tener consecuencias muy graves", declaró el ministro de Cultura canadiense, Marc Miller.

Argumentos del Gobierno canadiense

Mediante un comunicado, Miller sostuvo: "A medida que la tecnología evoluciona, debemos asegurarnos de que nuestras leyes se adapten, porque los padres no pueden afrontar estos desafíos solos".

A su vez, la ministra de Salud, Marjorie Michel, añadió: "Las redes sociales y los chatbots con inteligencia artificial no promueven un desarrollo saludable en los niños y se han convertido en una fuente de ansiedad, aislamiento, depresión y muchos otros problemas de salud mental para muchos jóvenes".

Como precedente, en diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país en prohibir el uso de redes sociales a menores para protegerlos de efectos nocivos en su salud mental, con resultados hasta el momento dispares.

Además, el pasado 29 de mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que prohibir el acceso de los menores a las redes sociales no era suficiente e instó a los gobiernos y las empresas a diseñar plataformas más seguras.

El antecedente chileno

En enero de este año, el senador de Evópoli, Felipe Kast, anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

De acuerdo al propio senador, la idea es que las plataformas integren una verificación real, por ejemplo, en el tema de la edad.

Al mismo tiempo, se busca que se protejan los datos personales y se establezcan multas para quienes incumplan con las medidas.