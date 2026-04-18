Ley de 40 Horas: Subsecretario del Trabajo defiende nuevos dictámenes de la DT y pone énfasis en los acuerdos

18 abr. 2026 - 19:38 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del avance de la implementación de la Ley de 40 horas, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, salió a respaldar los recientes dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo (DT), destacando que aportan claridad en un proceso que entra en una nueva etapa.

Subsecretario del Trabajo defiende dictámenes

La autoridad puso especial énfasis en el rol que juega el entendimiento entre empleadores y trabajadores, señalando que ese es el eje central de la normativa.

"La Dirección del Trabajo, a través de estos dictámenes, está entregando algo muy importante, y que es algo que estamos tratando de impulsar como Gobierno en todas nuestras políticas públicas, que es el concepto de certeza, primero porque refuerza que el mecanismo principal para implementar esta reducción de jornada es el acuerdo entre las partes", afirmó.

En esa línea, agregó que estas definiciones no solo refuerzan el diálogo, sino que también establecen un marco claro cuando dicho acuerdo no se logra. "Pero también que establece reglas claras cuando ese acuerdo no existe, permitiendo también aplicar la ley de una manera clara, correcta y concreta", sostuvo.

Rosende también destacó que los nuevos lineamientos buscan acercar la normativa a las condiciones reales del trabajo, evitando interpretaciones que puedan generar distorsiones. "También se avanza en algo que creemos que es clave, que la normativa se aplique en base a la realidad del trabajo y no solo al contrato, evitando abusos con esto", explicó.

El subsecretario recalcó que el proceso se está llevando adelante de forma progresiva y con criterios de responsabilidad. "Aquí hay una señal clara y es que estamos implementando la reducción de jornada, con responsabilidad, con gradualidad y con mucho sentido práctico", añadió.

Nueva etapa de la Ley de 40 Horas

Este nuevo escenario se enmarca en el próximo hito de la ley, que se cumplirá a fines de abril, cuando la jornada laboral deberá reducirse de 44 a 42 horas semanales. Se trata de la segunda etapa de una implementación gradual que comenzó en 2024 y que culminará en 2028, cuando se alcance el objetivo de las 40 horas.

Los dictámenes de la Dirección del Trabajo buscan precisar cómo se debe aplicar esta reducción, tanto en casos donde existe acuerdo entre las partes como en aquellos en que no lo hay, además de redefinir criterios sobre la exclusión de jornada laboral en determinados cargos.

Con estas definiciones, desde el Ejecutivo apuntaron a dar mayor certeza al proceso y reforzar la idea de que la reducción de jornada no solo es una obligación legal, sino también una instancia de diálogo y adaptación en el mundo laboral.

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