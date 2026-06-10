"Simplemente sobresaliente": El veredicto de influencer internacional que coronó a un vino chileno en cata a ciegas
Sin etiquetas ni pistas de origen, cinco Chardonnay de prestigiosas regiones fueron puestos a prueba en una cata a ciegas conducida por el reconocido influencer y educador internacional de vinos Matthew Horkey. El resultado fue una sorpresa: el gran ganador fue chileno.
El Amelia Chardonnay 2023, elaborado por Concha y Toro, fue el único representante de Chile en la selección y se posicionó como el mejor de los cinco, superando a etiquetas de California y Oregón.
Horkey le otorgó 96 puntos y más, convirtiéndolo en uno de los vinos blancos mejor puntuados en la historia de su canal de YouTube.Ir a la siguiente nota
"Un vino para amantes del vino"
El propio Horkey explicó qué lo hizo destacar por sobre el resto: "Es un vino para amantes del vino: destaca por su carácter salino, su tensión y su marcada expresión mineral… simplemente sobresaliente".
El experto también subrayó el valor de la etiqueta: "Sé que ninguno de estos vinos es económico, pero este realmente vale cada centavo. Es un vino excelente, especialmente para quienes buscan un estilo de alta acidez y precisión mineral".
Y cerró con un reconocimiento directo a la bodega: "Concha y Toro sabe exactamente lo que está haciendo".
El Amelia Chardonnay 2023 tiene un precio de referencia de 53 dólares ($48.506) y 13,5% de alcohol. Horkey destacó que proviene de la región de Limarí, una denominación de clima frío ubicada al norte de Santiago, que colinda con el Océano Pacífico y el Desierto de Atacama, y que el propio influencer comparó con el Condado de Santa Bárbara en California por sus características de frescura y mineralidad.