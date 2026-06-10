"Simplemente sobresaliente": El veredicto de influencer internacional que coronó a un vino chileno en cata a ciegas

10 jun. 2026 - 19:30 hrs.

Sin etiquetas ni pistas de origen, cinco Chardonnay de prestigiosas regiones fueron puestos a prueba en una cata a ciegas conducida por el reconocido influencer y educador internacional de vinos Matthew Horkey. El resultado fue una sorpresa: el gran ganador fue chileno.

El Amelia Chardonnay 2023, elaborado por Concha y Toro, fue el único representante de Chile en la selección y se posicionó como el mejor de los cinco, superando a etiquetas de California y Oregón.

Horkey le otorgó 96 puntos y más, convirtiéndolo en uno de los vinos blancos mejor puntuados en la historia de su canal de YouTube.

"Un vino para amantes del vino"

El propio Horkey explicó qué lo hizo destacar por sobre el resto: "Es un vino para amantes del vino: destaca por su carácter salino, su tensión y su marcada expresión mineral… simplemente sobresaliente".

El experto también subrayó el valor de la etiqueta: "Sé que ninguno de estos vinos es económico, pero este realmente vale cada centavo. Es un vino excelente, especialmente para quienes buscan un estilo de alta acidez y precisión mineral".

Y cerró con un reconocimiento directo a la bodega: "Concha y Toro sabe exactamente lo que está haciendo".

El Amelia Chardonnay 2023 tiene un precio de referencia de 53 dólares ($48.506) y 13,5% de alcohol. Horkey destacó que proviene de la región de Limarí, una denominación de clima frío ubicada al norte de Santiago, que colinda con el Océano Pacífico y el Desierto de Atacama, y que el propio influencer comparó con el Condado de Santa Bárbara en California por sus características de frescura y mineralidad.