¿Sabías que el color de los paños de cocina tiene un significado?: Así debes usarlos para evitar contaminación cruzada en el hogar

10 jun. 2026 - 19:48 hrs.

Los paños de cocina son uno de los elementos imprescindibles de la casa. Hay de diferentes colores y diseños, por lo que se cree que todos fueron creados para la misma función.

La idea anterior es incorrecta. Cada paño de cocina tiene una función diferente acorde a su color. Aprender a diferenciarlos es fundamental para evitar la contaminación cruzada.

Así se utilizan los paños de cocina según sus colores

A través de Instagram, la cuenta de @ecomodis.es explicó el uso que tienen los paños de cocina según su color.

"Todos limpian exactamente igual, pero los colores es lo que marca la diferencia. Estos sirven para evitar la contaminación cruzada y no porque tengan nada en especial, simplemente porque hay que destinar cada color a una zona diferente de la casa", explicó el experto.

Según su relato, los colores se utilizan para limpiar las siguientes zonas del hogar:

Paño de color rojo: baños.

Paño de color amarillo: cristales y ventanas.

Paño de color verde: cocina.

Paño de color azul: resto de los muebles del hogar.

"Este es el código de colores más usado, aunque sabemos que mucha gente los usa de forma diferente", concluyó el experto.

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